【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めよう！ ヒントは高級肉の白い模様
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、食通をうならせるぜいたくな食材の表現から、自分自身の立ち位置を示す言葉、さらに自然の風の動きを表す用語まで、バリエーション豊かな3つの言葉を用意しました。一音一音を丁寧に確かめながら、空欄に入る共通の2文字を導き出してみてください。
□□ふり
あ□□と
かざ□□
ヒント：牛肉などで赤身の間に白い脂肪が線状に入っている様子。自分の立っている場所のすぐ近く、あるいは弱点。そして、風が吹き抜けていく先の方向を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「しも」を入れると、次のようになります。
しもふり（霜降り）
あしもと（足下／足元）
かざしも（風下）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、美しい模様を描く食材の呼称、身近な場所や状況を示す表現、さらに方位や風向きに関わる用語が集まりました。ひらがなで「しも」という共通の響きを持ちながら、漢字にすると「霜」や「下」といった異なる意味やニュアンスを持つ点が面白いですね。日常で何気なく使っている言葉の共通点を見つけ、思考の広がりを楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、食通をうならせるぜいたくな食材の表現から、自分自身の立ち位置を示す言葉、さらに自然の風の動きを表す用語まで、バリエーション豊かな3つの言葉を用意しました。一音一音を丁寧に確かめながら、空欄に入る共通の2文字を導き出してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
あ□□と
かざ□□
ヒント：牛肉などで赤身の間に白い脂肪が線状に入っている様子。自分の立っている場所のすぐ近く、あるいは弱点。そして、風が吹き抜けていく先の方向を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しも正解は「しも」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しも」を入れると、次のようになります。
しもふり（霜降り）
あしもと（足下／足元）
かざしも（風下）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、美しい模様を描く食材の呼称、身近な場所や状況を示す表現、さらに方位や風向きに関わる用語が集まりました。ひらがなで「しも」という共通の響きを持ちながら、漢字にすると「霜」や「下」といった異なる意味やニュアンスを持つ点が面白いですね。日常で何気なく使っている言葉の共通点を見つけ、思考の広がりを楽しんでいただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)