3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させるクイズです。お肉の脂の混ざり具合、自分の立ち位置の周辺、風が吹いていく方向をヒントに、共通するひらがな2文字を導き出しましょう。

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！

今回は、食通をうならせるぜいたくな食材の表現から、自分自身の立ち位置を示す言葉、さらに自然の風の動きを表す用語まで、バリエーション豊かな3つの言葉を用意しました。一音一音を丁寧に確かめながら、空欄に入る共通の2文字を導き出してみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ふり
あ□□と
かざ□□

ヒント：牛肉などで赤身の間に白い脂肪が線状に入っている様子。自分の立っている場所のすぐ近く、あるいは弱点。そして、風が吹き抜けていく先の方向を思い浮かべてみてください。

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正解：しも

正解は「しも」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「しも」を入れると、次のようになります。

しもふり（霜降り）
あしもと（足下／足元）
かざしも（風下）

どれも正しい日本語になりますね。今回は、美しい模様を描く食材の呼称、身近な場所や状況を示す表現、さらに方位や風向きに関わる用語が集まりました。ひらがなで「しも」という共通の響きを持ちながら、漢字にすると「霜」や「下」といった異なる意味やニュアンスを持つ点が面白いですね。日常で何気なく使っている言葉の共通点を見つけ、思考の広がりを楽しんでいただけたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)