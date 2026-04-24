明治記念館の館内レストラン、鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」では、ゴールデンウィーク期間限定の特別ランチとして旬の食材を彩り豊かに盛り込んだ「旬彩御膳」を提供する。

「羽衣」では、野菜や魚介を中心に旬の食材を取り入れたゴールデンウィーク限定・数量限定の和食膳「旬彩御膳」を用意しているとのこと。

野菜や魚介を中心とした旬の味覚を少しずつ多彩に楽しめる内容となっており、見た目にも華やかな「旬の九つ彩り」をはじめ椀物や造り、蒸物、お食事、デザートまで揃えた、満足度の高いランチを堪能できる。

［提供概要］

提供期間：4月29日（水）〜5月6日（水）

提供時間：11:30〜15:00（土日祝17:00）ラストオーダー

提供価格：1人 6600円（税サ込）

※諸事情によって料理の内容が一部変更になる場合がある

※食物アレルギーを持つ消費者はスタッフまで声を掛けてほしいとのこと

（揚げ油・ゆで水は共用している。厨房内でそば粉を扱っている）

明治記念館＝https://www.meijikinenkan.gr.jp