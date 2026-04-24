Æü»º¡¢Ãæ¹ñ¤Ç5¼Ö¼ïÅêÆþ¡¡³«È¯¡¦Í¢½ÐµòÅÀ¤Ë
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¥¤¥Ð¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ¼ÒÄ¹¤Ï24Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç³«Ëë¤·¤¿ËÌµþ¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³«È¯¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×Â¿ÌÜÅª¼Ö¡ÊSUV¡Ë¤Ê¤É¿··¿5¼Ö¼ï¤ò2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤òµ¯ÅÀ¤Ë³«È¯¤ÈÍ¢½Ð¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£
¡¡14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ä¹´ü·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤ÎÈÎÇäÌÜÉ¸¤ò30Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë100ËüÂæ¤È·Ç¤²¤ë¡£Í¢½Ð¤Ï30ËüÂæµ¬ÌÏ¤Ø¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Ãæ¹ñ¼çÆ³¤Ç½é¤á¤Æ³«È¯¤·¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Î¡ÖN7¡×¤ò¼ê»Ï¤á¤Ë¡¢ÆîÊÆ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë½Ð²Ù¤¹¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¤¬°²½¤·¤¿Æü»º¤Ï»ö¶È¤Î¹½Â¤Å¾´¹¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£µðÂç»Ô¾ì¤È³«È¯»ñ¸»¤¬¤½¤í¤¦Ãæ¹ñ¤òÈ¿Å¾¹¶Àª¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤È¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£