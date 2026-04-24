大相撲の春巡業が２４日、さいたま市のサイデン化学アリーナさいたまで行われた。

幕内・錦富士（伊勢ケ浜）は今巡業を後半から休場していたが、２３日の東京・府中市での巡業から復帰した。休場の原因について、移動が続いて慢性的に抱える首の痛みが悪化し、それに伴って足にしびれの症状が出ていたと説明。「ずっとしびれている感覚があったので、一回休んで治療する期間を設けないときついなと思った」と語った。

首の回復を優先し、巡業を最後まで休場することも考えられたはずだが、錦富士は残り４日間での復帰を選んだ。その理由について「少し良くなったので、巡業でしか来られない方、地方の方にもちょっとでも元気な姿をと思って、戻ってきた」と明かした。

巡業先でファンからかけられる応援の言葉は「やっぱりうれしい。少しでもそこに応えたいという気持ちはある」と励みになっているという。春巡業も残り２日間となったが「自分の中でできることをやるというのが常にテーマなので。相撲を取るのはまだ厳しいけど、土俵回りで持ってきた器具を使って体を動かしているので、そこをもっとしっかり動かせるようにしたい」と足元を見据えた。