◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）

ＤｅＮＡは２４日、７月７日〜９日の中日戦（横浜スタジアム）で開催する『野球未来創造 ＳＥＲＩＥＳ 〜横浜 ＤｅＮＡ ベイスターズ １５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＧＡＭＥ〜』において、選手らが着用する「野球未来創造ユニフォーム」のデザインを発表した。

「未来への寄せ書き」をコンセプトにデザインされ「こどもたちへ」「自分自身へ」「ファンの皆さまへ」の３つのテーマに沿って、監督・コーチ・選手の全員からメッセージを募集。合計１０５名分の未来への想いをデザインへと落とし込んだユニフォームが制作された。

牧は「今回僕が残したメッセージは『感謝の心』です。幼い頃から両親に教えられ、僕自身も常に大切にしてきた言葉です。ここまでチームを支えてくださったファンの皆さまや、僕たちを支えてくれた全ての人たちへの感謝を伝えるとともに、未来を担うこどもたちにも『感謝の心』を大切にしてほしいという想いを込めました」とコメントした。