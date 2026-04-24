５月１８日「ことばの日」、５月２５日「広辞苑記念日」に合わせ、言葉との出逢いに物語をつくる「広辞苑でみる写真展」（５月１８〜２５日、東京・ＨＯＭＥ／ＷＯＲＫ ＶＩＬＬＡＧＥ １Ｆ ＧＡＬＬＥＲＹ）が開催される。ヒグチアイ（シンガーソングライター）・文月悠光氏（詩人）・平木靖成氏（岩波書店）によるトークイベントも実施。

主催であるｋｕｗａｋｕは、キャッチコピーや脚本など言葉をつくり、言葉で創造することを生業としているチーム。便利さが悪とは思いません。しかし、日々言葉と向き合う中で、このままだと失われていくだろうと感じる営みに、改めてスポットライトを当てたいと考えるようになったという。

◆広辞苑でみる写真展とは

「広辞苑でみる写真展」で展示されるのは、何気ないひとときの写真と、横に添えられる見慣れぬ一文。「広辞苑」という案内人とともにその一対の作品を観ることで、写真と言葉があなたの中で連動し、より深く作品の物語を味わうことが可能となる。

写真展には「広辞苑」の出版元である岩波書店が全面協力。「広辞苑 第七版」に掲載されている様々な言葉や語釈を活かし、趣向を凝らした展示が展開される。

辞書を巡る爽快さを。日本語が持つ多彩さを。言葉と出逢う喜びを。体感できる。