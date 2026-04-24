「The Amazing Digital Circus」より「ポムニ」がfigmaで立体化多彩な表情パーツが付属
【figma ポムニ】 12月 発売予定 価格：13,200円
12月 発売予定
フリーイングは、可動フィギュア「figma ポムニ」を12月に発売する。価格は13,200円。
本商品はCGアニメーション「The Amazing Digital Circus（アメイジング・デジタル・サーカス）」の主人公「ポムニ」をfigma化したもの。劇中のピエロのような姿が再現され、figmaオリジナル関節パーツにより様々なポージングが可能。
表情パーツは「通常顔」、「キラキラ顔」、「バグ顔」、「怯え顔」の4種類。オプションパーツには「握り手」、「開き手」に加え「ピー」のエフェクトパーツなどが付いてくる。また、figma専用台座が同梱。
figma ポムニ
12月 発売予定
価格：13,200円
サイズ：全高約140mm(ノンスケール)
＼新商品情報❗️／- FREEing_info (@FREEing_figure0) April 24, 2026
The Amazing Digital Circus
figma ポムニ
全高：約140mm
小売価格 \13,200（税込）
発売 2026年12月
詳細はこちらのURLからhttps://t.co/X67e4G4VkK#FREEing #フィギュア #TheAmazingDigitalCircus #ポムニ pic.twitter.com/GDQG7aifkt
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