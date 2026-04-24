【figma ポムニ】 12月 発売予定 価格：13,200円

　フリーイングは、可動フィギュア「figma ポムニ」を12月に発売する。価格は13,200円。

　本商品はCGアニメーション「The Amazing Digital Circus（アメイジング・デジタル・サーカス）」の主人公「ポムニ」をfigma化したもの。劇中のピエロのような姿が再現され、figmaオリジナル関節パーツにより様々なポージングが可能。

　表情パーツは「通常顔」、「キラキラ顔」、「バグ顔」、「怯え顔」の4種類。オプションパーツには「握り手」、「開き手」に加え「ピー」のエフェクトパーツなどが付いてくる。また、figma専用台座が同梱。

figma ポムニ

12月 発売予定
価格：13,200円
サイズ：全高約140mm(ノンスケール)

(C) 2026 The Amazing Digital Circus