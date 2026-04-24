◇近畿学生野球春季リーグ第4節1回戦 大阪工業大12―2大阪公立大（2026年4月24日 GOSAND南港中央野球場）

大阪工業大が4回裏に打者14人攻撃で8得点を挙げるビッグイニングなどで5回コールド勝ちした。

1回表に2点を先制されたが、直後に5番・岡村眞憧主将（4年、乙訓）の左前2点適時打で追いついた。3回には1番・岡田光平（4年、報徳学園）が右越えにリーグ戦初本塁打を放ち、勝ち越しに成功。11―2で迎えた5回裏は1死二塁で3番・平山明（4年、福井工大福井）の中越え二塁打でコールド勝利を決めた。

リーグ戦1部では初の1番起用となった岡田は「まずは塁に出ることを心がけました。（ホームランは）ライトフライかなと思ったのですが、風もあったので…。入ったと分かった時はビックリしました」と、試合後は笑顔。この節の結果如何では入れ替え戦出場の可能性もあるだけに「とにかくこのカードは2勝するしかないです」と、先勝にも気持ちを緩めない。

田中恵三監督も「一戦必勝です。星勘定は考えないように」と、2つ目の勝ち点奪取に照準を合わせていた。