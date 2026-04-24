ＤｅＮＡは２４日、「野球未来創造ＳＥＲＩＥＳ〜横浜ＤｅＮＡベイスターズ １５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＧＡＭＥ〜」と題して開催される７月７日〜９日の中日戦（横浜スタジアム）で、選手らが着用する「野球未来創造ユニフォーム」のデザインを発表した。

コンセプトは「未来への寄せ書き」で、「こどもたちへ」「自分自身へ」「ファンの皆さまへ」の３つのテーマに沿って、監督、コーチ、選手の全員からメッセージを募集。合計１０５人が綴った未来への思いをデザインに落とし込んだユニホームを制作した。

牧秀悟内野手（２８）は「今回僕が残したメッセージは『感謝の心』です。幼い頃から両親に教えられ、僕自身も常に大切にしてきた言葉です。ここまでチームを支えてくださったファンの皆さまや、僕たちを支えてくれた全ての人たちへの感謝を伝えるとともに、未来を担うこどもたちにも『感謝の心』を大切にしてほしいという思いを込めました」と球団を通じコメントを寄せた。

■監督・選手からのメッセージ 一部抜粋

・相川亮二監督「挑戦×楽しむ＝最強」（こどもたちへ〜ｔｏ ｔｈｅ Ｃｈｉｌｄｒｅｎ〜）

・筒香嘉智内野手「意味不明な勇気を！」（こどもたちへ〜ｔｏ ｔｈｅ Ｃｈｉｌｄｒｅｎ〜）

・東克樹投手「野球の未来のために共に創造していきましょう」（ファンの皆さまへ〜ｔｏ ｔｈｅ Ｆａｎｓ〜）

・竹田祐投手「自分は自分」（自分自身へ〜ｔｏ Ｍｙｓｅｌｆ〜）

・山粼康晃投手「人の心を動かせられるような選手でありたい。」（自分自身へ〜ｔｏ Ｍｙｓｅｌｆ〜）

・石田裕太郎投手「夢や目標に向かって全てに挑戦！」（こどもたちへ〜ｔｏ ｔｈｅ Ｃｈｉｌｄｒｅｎ〜）

・松尾汐恩捕手「声援が未来の力に」（ファンの皆さまへ〜ｔｏ ｔｈｅ Ｆａｎｓ〜）

・牧秀悟内野手「感謝の心」 （こどもたちへ〜ｔｏ ｔｈｅ Ｃｈｉｌｄｒｅｎ〜）

・佐野恵太外野手「失敗ではなく、後悔を恐れろ」（自分自身へ〜ｔｏ Ｍｙｓｅｌｆ〜）