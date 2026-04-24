元NHK解説委員でジャーナリストの岩田明子さん（57）が、自身のインスタグラムを更新。年齢を感じさせないキュートなセーラー服姿を披露しました。



【写真】反響を呼んだセーラー服姿

「今日は『旬感とれたてっ！』にお邪魔させていただきました」で始まる投稿では、「『黒ちゃん岩ちゃん 懐かしニュース喫茶』♯6も放送 さらに、美文字講師の萩原季実子先生をお迎えし、美しく見える字のコツを楽しく教えていただきました 盛りだくさんの放送回でした」と、放送について振り返りました。



岩田さん自身のコメントはありませんが、頬に指をあてた“亜美ちゃんポーズ”や、腕を組んでビシッと決めたワンショットなど、バラエティーに富んだ構成。



フォロワーからは「カワユクなり過ぎ〜」「わ〜可愛いくてとっても素敵ですね」「似合ってるし、何より楽しそうなのがいい」「20歳にみえます」「セーラー服姿まだまだいけますね」「女学生でも十分通りますね！」と歓迎の声が多数、寄せられました。



千葉県船橋市出身の岩田さんは、東京大学法学部を卒業後の1996年、NHKに入局。岡山勤務を経て東京の放送センター報道局政治部へ異動になり、安倍晋三元総理の番記者として長く取材を担当しました。2013年、解説委員室へ異動になり、政治担当の解説委員と政治部の記者職を兼務。2022年に同局を退職後は、フリーのジャーナリストとして、執筆活動やテレビのコメンテーターだけでなく、バラエティー番組や音楽番組にも出演するなど、多方面で活躍しています。