【同居はツラいよ】義両親の条件⇒「月10万円」がついてくる！【第27話まんが】#ママスタショート

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愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？　今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。



今回は、突然の同居提案から起こった一件です。

結婚前の挨拶で「同居はしない」と話していたのに、一転するのはよくあることで。「そんなの話が違います〜」となっちゃいますよね。今回もまさにそう。

夫「父さんが3月末で雇用契約終了なんだよ」

夫によると、雇用契約終了となり今後が不安なので同居してほしいのだそう。不安はわかるけれど、義両親の面倒を見るほどの余裕はないわけで……。

夫「（同居してくれるなら）逆に月10万円くれるんだって」

突然の10万円を貰える話。そんなわけあるかーい。今後は年金生活だろうし蓄えだって必要。10万円を払うより貯めておいたほうがいいのでは……？　うまい話には裏がある。なにか魂胆でもあるのでしょうか。それともあまり考えていないのでしょうか。

同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部