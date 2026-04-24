【同居はツラいよ】義両親の条件⇒「月10万円」がついてくる！【第27話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、突然の同居提案から起こった一件です。
結婚前の挨拶で「同居はしない」と話していたのに、一転するのはよくあることで。「そんなの話が違います〜」となっちゃいますよね。今回もまさにそう。
夫「父さんが3月末で雇用契約終了なんだよ」
夫によると、雇用契約終了となり今後が不安なので同居してほしいのだそう。不安はわかるけれど、義両親の面倒を見るほどの余裕はないわけで……。
夫「（同居してくれるなら）逆に月10万円くれるんだって」
突然の10万円を貰える話。そんなわけあるかーい。今後は年金生活だろうし蓄えだって必要。10万円を払うより貯めておいたほうがいいのでは……？ うまい話には裏がある。なにか魂胆でもあるのでしょうか。それともあまり考えていないのでしょうか。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、突然の同居提案から起こった一件です。
結婚前の挨拶で「同居はしない」と話していたのに、一転するのはよくあることで。「そんなの話が違います〜」となっちゃいますよね。今回もまさにそう。
夫によると、雇用契約終了となり今後が不安なので同居してほしいのだそう。不安はわかるけれど、義両親の面倒を見るほどの余裕はないわけで……。
夫「（同居してくれるなら）逆に月10万円くれるんだって」
突然の10万円を貰える話。そんなわけあるかーい。今後は年金生活だろうし蓄えだって必要。10万円を払うより貯めておいたほうがいいのでは……？ うまい話には裏がある。なにか魂胆でもあるのでしょうか。それともあまり考えていないのでしょうか。
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部