青木瀬令奈は連日アンダーの快進撃 次なるターゲットは「60台を出したい」
＜前澤杯 2日目◇24日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞初日に国内男子ツアー史上初となるアンダーパーをマークし話題を集めた女子プロゴルファーの青木瀬令奈が、2日目も「71」とアンダーパーを記録した。
【写真】青木瀬令奈と成田美寿々の”1カップ論争”を図解してみた
「赤字で終えられればいいな」。過度な期待を背負いすぎず臨んだ2日目は、前日の雨の影響でグリーンが柔らかく、「意外と攻めて行けた」と、強風の中でも果敢にピンを狙いに行った。フェアウェイキープ率は初日に続いて全体1位。この日は100％とすべてのフェアウェイを捉えた。セカンドは、男子プロより大きな番手を持ちながらも、パーオン率は72％と高水準を維持した。2番のパー3で3パットのボギーが先行。4番パー4でもスコアを落としたが、6番パー4で1つ取り返すと、8番、後半12番のパー5でバーディを奪取。終わってみれば、3バーディ・3ボギーのアンダーパーでまとめた。「ぼちぼちいいゴルフができたんじゃないかな」と自己評価は控えめ。バーディも奪う一方でボギーもあり、「もったいない」と課題を口にしつつ、さらなる伸びしろを感じている。慣れない男子ツアーのセッティングの中でのプレーに、「めっちゃ眠いです」と疲労もにじむ。普段はショートスリーパーだが、「昼寝したいな」とこの日ばかりは本音ものぞかせた。宮里優作、細野勇策との“Wゆうさく”とのラウンドについては、「組のテンポがすごくよかった」。そのリズムの良さが、アンダーパー達成を後押しした。3日目は、マスターズに出場した片岡尚之、大岩龍一と同組で回る。「あす、あさってで一日くらいは60台を出したい気持ちはあります」。快挙を続けながらも、まだこの結果には満足はしていない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
前澤杯 2日目の結果
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