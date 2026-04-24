FRUITS ZIPPER、ヘアアイロンで“360度カワイイ”実現 コラボセット全国発売
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが、ヘアアイロンブランド・クレイツと初のコラボレーションを実現し、限定トレーディングカード付きのヘアアイロンセットが本日から全国発売される。アイドルの“カワイイ”とプロ仕様の技術を融合した商品で、日常からライブ遠征まで幅広いシーンで活躍するアイテムとなる。
【写真】メンバーの再現度高すぎ！ キュートなキャラのクリップ＆カバー
今回登場するのは、クレイツのセルフスタイリングライン『9012』から発売される『9012イオンコードレスストレートアイロン』と、FRUITS ZIPPERの世界観を取り入れたグッズを組み合わせたセット。コンパクトながらプロ仕様のスペックを備え、持ち運びやすさと使いやすさを両立している。ポーチやシリコンカバー、ヘアクリップには各メンバーをイメージしたデザインが施され、ファン心をくすぐる仕様となっている。撮影時のオフショットを使用した限定トレーディングカードも購入特典として付属し、数量限定で配布される。
2026年5月31日までの期間中に対象商品を購入した人の中から抽選で6人に、メンバー全員の直筆サイン入りオリジナルポストカードが当たるキャンペーンも実施される。
【写真】メンバーの再現度高すぎ！ キュートなキャラのクリップ＆カバー
今回登場するのは、クレイツのセルフスタイリングライン『9012』から発売される『9012イオンコードレスストレートアイロン』と、FRUITS ZIPPERの世界観を取り入れたグッズを組み合わせたセット。コンパクトながらプロ仕様のスペックを備え、持ち運びやすさと使いやすさを両立している。ポーチやシリコンカバー、ヘアクリップには各メンバーをイメージしたデザインが施され、ファン心をくすぐる仕様となっている。撮影時のオフショットを使用した限定トレーディングカードも購入特典として付属し、数量限定で配布される。
2026年5月31日までの期間中に対象商品を購入した人の中から抽選で6人に、メンバー全員の直筆サイン入りオリジナルポストカードが当たるキャンペーンも実施される。