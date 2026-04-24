小倉優子、中華テイストの“手作り”せいろ蒸し料理を披露「おしゃれ」「美味しそうですねぇ！」 せいろは無印良品で購入と明かす
3児の母でタレントの小倉優子（42）が21日、「☆せいろ生活☆」と題し自身のブログを更新。手作りのせいろ蒸し料理を披露した。
【写真】「おしゃれ」「美味しそうですねぇ！」小倉優子が披露した、中華テイストのせいろ蒸し料理
「昨夜の載せていなかったお夕飯です」と書き出し、「青椒肉絲」、「豚肉とレンコンのトウチ蒸し」と中華テイストのおかずを紹介。蒸し料理に使ったせいろは、無印良品で購入したものだという。
中学生の長男は育ち盛りで、「お腹が空いたからと待ち切れず、長男に青椒肉絲と白米を先に出しました！一合以上、食べるようになりました☆」と食欲旺盛な様子を伝えていた。
コメント欄には「せいろ買われたのですね。無印なら間違いないです 豆鼓蒸しですか〜おしゃれです」「美味しそうですねぇ！」「青椒肉絲と炊きたてご飯は最高の組合せですね 豆鼓蒸しはどんなのか気になります」「お料理上手!!」「長男くん、一合以上食べるんですね。食べっぷりがすごく頼もしい」など、さまざまな反響が寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男（5）を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。
【写真】「おしゃれ」「美味しそうですねぇ！」小倉優子が披露した、中華テイストのせいろ蒸し料理
「昨夜の載せていなかったお夕飯です」と書き出し、「青椒肉絲」、「豚肉とレンコンのトウチ蒸し」と中華テイストのおかずを紹介。蒸し料理に使ったせいろは、無印良品で購入したものだという。
中学生の長男は育ち盛りで、「お腹が空いたからと待ち切れず、長男に青椒肉絲と白米を先に出しました！一合以上、食べるようになりました☆」と食欲旺盛な様子を伝えていた。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男（5）を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。