Hey! Say! JUMP伊野尾慧、“天使”イメージのグラビアで美しい姿に グループ活動への思いも明かす「当たり前のようで当たり前じゃない」

Hey! Say! JUMP伊野尾慧、“天使”イメージのグラビアで美しい姿に グループ活動への思いも明かす「当たり前のようで当たり前じゃない」