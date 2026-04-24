Hey! Say! JUMP伊野尾慧、“天使”イメージのグラビアで美しい姿に グループ活動への思いも明かす「当たり前のようで当たり前じゃない」
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が5月15日発売のPHOTOマガジン『TVガイドPERSON』最新号「vol.165」（東京ニュース通信社）表紙＆巻頭特集に登場する。
【写真】神秘的…青髪姿の伊野尾慧
主演舞台『四畳半神話大系』を控える伊野尾によるロングインタビューでは本作への意気込みはもちろん、来年デビュー20周年を迎えるグループ活動について聞く。「毎年のようにライブが開催できるって、当たり前のようで当たり前じゃない」と噛みしめる。
そんな伊野尾のコメントと連動して、本特集が「儚きものこそ美しくあれ」というタイトルに。“天使”をイメージした美しく、神秘的な独占撮り下ろしグラビアにも注目だ。
裏表紙に登場するのは、『ラブライブ!』から誕生したスペシャルユニット・AiScReam。昨年「愛（ハート）スクリ〜ム!」で世界的バズを巻き起こし大躍進した彼女たちがこの春、三宅美羽と遠藤璃菜を新メンバーに加え、4人体制で再始動することに。「君と交わる、とろけ合う(ハート)」と題して、どこよりも早い撮影&インタビューで、まさに“甘くとろける”新生AiScReamの魅力に迫る。
【写真】神秘的…青髪姿の伊野尾慧
主演舞台『四畳半神話大系』を控える伊野尾によるロングインタビューでは本作への意気込みはもちろん、来年デビュー20周年を迎えるグループ活動について聞く。「毎年のようにライブが開催できるって、当たり前のようで当たり前じゃない」と噛みしめる。
裏表紙に登場するのは、『ラブライブ!』から誕生したスペシャルユニット・AiScReam。昨年「愛（ハート）スクリ〜ム!」で世界的バズを巻き起こし大躍進した彼女たちがこの春、三宅美羽と遠藤璃菜を新メンバーに加え、4人体制で再始動することに。「君と交わる、とろけ合う(ハート)」と題して、どこよりも早い撮影&インタビューで、まさに“甘くとろける”新生AiScReamの魅力に迫る。