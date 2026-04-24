2025年10月、東海3県6か所のパーキングエリアからごみ箱が撤去されました。一体なぜなのでしょうか。

【写真を見る】パーキングエリアから｢ごみ箱｣撤去 家庭ごみ･レジャーごみの不法投棄相次ぎ… 効果は?

（小川実桜アナウンサー）

「川島PAの上りに来ています。ただ、パーキングエリアにはよくあるごみ箱がどこにも見当たりません」

実は、NEXCO中日本の名古屋支社管内では、2025年10月に東海3県6か所「川島（上り）・多気・鞍ヶ池・せと赤津・五斗蒔・岐阜三輪」のパーキングエリアからごみ箱を撤去しました。その理由は？





“黄金のペットボトル問題”は…

（NEXCO中日本 名古屋支社 高畑猛さん）「高速道路では発生しない家庭ごみやレジャーごみ（金網など）の不法投棄があった。けがを防ぐなど安全面や環境面を踏まえて撤去した」

ごみ箱を撤去して約半年、その効果は？



（高畑さん）

「ごみが散乱することはないので効果を感じている」



撤去したのは、売店施設がないパーキングエリアのごみ箱です。

しかし、長距離トラックのドライバーが車内で用を足して捨てたペットボトル“黄金のペットボトル問題”について高畑さんに伺うと…



（高畑さん）

「継続して確認されている」

NEXCO中日本は、各県のトラック協会と協力するなどして、清掃活動は定期的に続けています。



（高畑さん）

Q.ゴールデンウィークを前に呼びかけたいことは？

「レジャーの季節で出たごみは、高速道路では捨てないで持ち帰ってほしい」