1児の母・長谷川理恵、息子の大好物入った彩り豊かな手料理公開「盛り付けも素敵」「旬の食材を楽しまれていて憧れます」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】モデルの長谷川理恵が4月23日、自身のInstagramを更新。最近の手料理を公開し、話題となっている。
【写真】52歳ママモデル「盛り付けも素敵」鰹のたたきと苺の合わせ・アスパラご飯にバターと塩 息子の大好物も入った手料理
長谷川は「最近のリエご飯色々」とつづり、写真を投稿。「鰹のたたきと苺の合わせ」「春野菜とチキンのスープ」「アスパラご飯は仕上げにバターとトリュフ塩でいただく」「葉ニンニクはそろそろ終わりなので餃子に」などと色とりどりの料理を公開した。
長谷川はアスパラガスご飯は息子の大好物で、アスパラガスの旬を待っていたと明かし「日本は旬の食材を楽しめるから本当に素晴らしいと思う」と、旬の食材を存分に堪能したことを記している。
この投稿には「美味しそう」「彩りが綺麗」「盛り付けも素敵」「旬の食材を楽しまれていて憧れます」「アスパラご飯にバターとトリュフ塩、真似したいです」「家族への愛情がたっぷり詰まった食卓ですね」などとコメントが寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「盛り付けも素敵」鰹のたたきと苺の合わせ・アスパラご飯にバターと塩 息子の大好物も入った手料理
◆長谷川理恵、色とりどりの手作り料理公開
長谷川は「最近のリエご飯色々」とつづり、写真を投稿。「鰹のたたきと苺の合わせ」「春野菜とチキンのスープ」「アスパラご飯は仕上げにバターとトリュフ塩でいただく」「葉ニンニクはそろそろ終わりなので餃子に」などと色とりどりの料理を公開した。
◆長谷川理恵の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「彩りが綺麗」「盛り付けも素敵」「旬の食材を楽しまれていて憧れます」「アスパラご飯にバターとトリュフ塩、真似したいです」「家族への愛情がたっぷり詰まった食卓ですね」などとコメントが寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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