道端アンジェリカ、7歳長男が描いた“ルフィ”公開「クオリティ高すぎ」「才能の塊」と反響
【モデルプレス＝2026/04/24】モデルの道端アンジェリカが4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男が描いた絵を公開した。
【写真】40歳美女モデル「特徴をよくとらえてる」7歳長男が描いた上手すぎるルフィ
道端は「長男が描いたルフィが上手すぎる」とコメントし、長男の絵を公開。大きな口を開けて笑っている人気漫画「ONE PIECE」のキャラクター・モンキー・D・ルフィが描かれており、絵の下には「from Lionel．」と書かれている。
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎ」「7歳でこれはすごい」「才能の塊」「特徴をよくとらえてる」などの声が上がっている。
道端は2017年12月、一般男性との結婚を発表。2018年7月に第1子男児を出産、2020年10月に第2子男児出産を公表した。その後、2021年11月に正式に離婚が成立。2023年2月には一般男性との再婚を自身のInstagramにて報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】40歳美女モデル「特徴をよくとらえてる」7歳長男が描いた上手すぎるルフィ
◆道端アンジェリカ、長男が描いたルフィ公開
道端は「長男が描いたルフィが上手すぎる」とコメントし、長男の絵を公開。大きな口を開けて笑っている人気漫画「ONE PIECE」のキャラクター・モンキー・D・ルフィが描かれており、絵の下には「from Lionel．」と書かれている。
◆道端アンジェリカの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎ」「7歳でこれはすごい」「才能の塊」「特徴をよくとらえてる」などの声が上がっている。
道端は2017年12月、一般男性との結婚を発表。2018年7月に第1子男児を出産、2020年10月に第2子男児出産を公表した。その後、2021年11月に正式に離婚が成立。2023年2月には一般男性との再婚を自身のInstagramにて報告していた。（modelpress編集部）
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