おやつカンパニーは、ゲームボーイ用RPG「ポケットモンスター 赤・緑」の発売30周年を記念したポケモンデザインの「ベビースタードデカイラーメン」を期間限定で発売する。



4月20日（月）から「くさタイプ」版の販売をスタート。5月18日（月）から「ほのおタイプ」版も登場する。

ポケモンが大集合したオリジナルデザインのベビースター 期間限定発売 (C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon

フシギダネやニャオハなど、くさタイプの歴代パートナーポケモンが集合した、緑色のパッケージの「ポケモン ベビースタードデカイラーメン（のり塩味）」は、生地にアオサを練り込んだ風味豊かな味わいに仕上げられている。4月20日から全国のコンビニエンスストアに並びだしており、5月18日からは全国のスーパーマーケットなどでも発売される。

「ポケモン ベビースタードデカイラーメン（のり塩味）」 (C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon

一方、「ポケモン ベビースタードデカイラーメン（BBQソースステーキ味）」は、ヒトカゲやヒバニーなど、ほのおタイプの歴代パートナーポケモンが集合した赤色のパッケージに。コクと甘みのきいたBBQソース味で、5月18日から全国のスーパーマーケットなどで発売される。

「ポケモン ベビースタードデカイラーメン（BBQソースステーキ味）」 (C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon

内容量はいずれも60グラムで、店頭想定価格はいずれも152円前後。取り扱い状況は企業および店舗により異なる。



(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon