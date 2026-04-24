Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は２５日、ホームでＪ２いわきと対戦する。ＤＦ高尾瑠（２９）は開幕から右サイドバックとして全１１戦にフル出場しているが「体調は問題ない」と万全を強調。１２試合連続スタメンが確実な戦いへ「まずは球際と切り替えで負けないこと」と今季開幕戦で０―１で敗れた相手への雪辱へ、全力を尽くす。

札幌加入２年目の昨季も３８試合中３５試合に先発し３３試合でフル出場と、主力を務め続けた。２年連続でフル稼働できている要因に、内助の功がある。２０２４年７月に結婚を発表。栄養に関して大きなサポートを得た。「野菜をしっかり摂って、外食もオフにするくらい」という充実した食生活の中、試合前日は食卓に好物のハンバーグが並ぶことが恒例となっている。「僕が好きなのもあって、結婚してからずっと。勝負飯ですね」。今夜も愛妻の手料理を食べ、最良のプレーを見せにいく。

前節１８日のＪ３松本戦では１―１の後半３１分、「３人目の動きを狙っていた」と前線に侵入。ペナルティーエリア内で相手の反則を誘い、ＰＫの機会をつかんだ。２分後にＦＷバカヨコが決勝点を挙げたが、高尾の働きなくして、勝ち点３は得られなかった。３月１４日のアウェー・磐田戦（１〇０）でもタイミング良い駆け上がりでＤＦ西野の初得点をアシスト。持ち前の守備力だけでなく、攻撃面でも存在感を示している。

根底にあるのは「ゴールへの逆算」。キャンプからペナルティーエリア内のゴール脇の両サイド「ポケット」を取るために、中へ入り込んでいくタイミングを繰り返してきた。「ポケットを取ることを意識してやってきて、イメージと合ってきた。ゴールで終われるのが一番良いことだから」。リスクもあるが、状況を見ての的確な判断で今回も好機を演出していく。

負傷者が複数出ていることもあり、右サイドハーフの人選は固定されていない。それでも高尾は「相方の特長を生かせるようなプレーをすることが第一。僕が合わせていきたい」と意に介さない。チームのために黒子の役割を貫き、２連勝を目指す。（砂田 秀人）