母の食卓は後回し　健康不安と贈り物のすれ違い

家族の食卓を支える存在ほど、自分の食事が置き去りにされる。母の日を前にした調査から、そんな日常のひずみが浮かび上がった。気遣いと現実のあいだに、見えにくい隔たりがある。

株式会社Ｎｗｉｔｈの調査によると、子どもを持つ母親の約７５％が自身の健康に不安を抱えている。一方で約７２％が自分の食事を家族より後回しにしており、約８２％が食事の優先順位で家族を選ぶと答えた。さらに約４６％が自身の栄養バランスに課題を感じており、日々の積み重ねが体調面にも影響している可能性がある。

背景には時間と意識の不足がある。家族のために食事を整える一方、自分が何を食べたか記憶に残らないとする回答も一定数にのぼった。健康への関心は高いが、具体的なケアに踏み出す余裕がない。日常の中で自分の食事が後景に退いている状況がうかがえる。

こうした実態に対し、子世代の認識は必ずしも行動に結びついていない。母親の食事や栄養状態を心配した経験がある人は約４９％に達するものの、母の日に健康や栄養に配慮した贈り物を考えているのは約３０％にとどまった。贈り物の基準として実用性や健康を重視する割合も３７．４％と過半に届かない。

調査は子どもを持つ３０代から５０代の女性２００人と、２０代から４０代の男女２００人を対象に実施された。結果からは、母親側のニーズと子世代の選択の間に隔たりがあることが読み取れる。家族のために続けてきた習慣が、自身の健康管理を後回しにしている現実。母の日という節目は、その関係を見直す契機にもなり得る。