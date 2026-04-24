◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節 柏―鹿島（２４日・三協Ｆ柏）

首位の鹿島は柏のホームに乗り込み、今大会のＪ１勢１０勝１番乗りを狙う。

＊ ＊ ＊

スタメンは前節の浦和戦（１〇０）から２人を変更。柴崎岳に代わって樋口雄太がボランチに入り、荒木遼太郎が先発復帰となった。２節連続で先発していた田川亨介がベンチを外れている。

サイドＭＦには荒木と松村優太が起用され、サイド起用が続いていた鈴木優磨は最前線でレオセアラと２トップを形成するとみられる。前節で決勝点の濃野公人は右サイドバックで先発する。ベンチには柴崎、知念慶、師岡柊生、チャヴリッチらが控える。

また日本協会によると、日本代表の森保一監督が現地で視察予定となっている。

鹿島のメンバーは以下の通り。

【スタメン】▼ＧＫ早川友基、▼ＤＦ濃野公人、植田直通、キムテヒョン、安西幸輝、▼ＭＦ三竿健斗、樋口雄太、荒木遼太郎、松村優太、▼ＦＷ鈴木優磨、レオセアラ

【ベンチ】▼ＧＫ梶川裕嗣、ＤＦ小川諒也、津久井佳祐、ＭＦ柴崎岳、知念慶、エウベル、師岡柊生、林晴己、ＦＷチャヴリッチ