楽しい雰囲気だと思ってたママ友との会話…でも、思ってたのと違うのかも…？

「真面目なんだね」というリーダーの一言。その瞬間、空気が変わったのを感じますよね。

翌日から、今までとは違う扱いが始まってしまうのです。

>>【まんが】ママ友いじめは突然に

(ウーマンエキサイト編集部)