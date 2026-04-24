ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「働いてるならこれくらい出来るよね？」ママ友とグループで突然始ま… 「働いてるならこれくらい出来るよね？」ママ友とグループで突然始まったいじめが始まった!? 私って避けられてる？ 「働いてるならこれくらい出来るよね？」ママ友とグループで突然始まったいじめが始まった!? 私って避けられてる？ 2026年4月24日 16時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 楽しい雰囲気だと思ってたママ友との会話…でも、思ってたのと違うのかも…？「真面目なんだね」というリーダーの一言。その瞬間、空気が変わったのを感じますよね。翌日から、今までとは違う扱いが始まってしまうのです。>>【まんが】ママ友いじめは突然に(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ママ友いじめは突然に 「責任取らせるから相手も呼んで！」追い詰めた瞬間…夫が放った“最低すぎる一言”【裏切りには代償を Vol.24】 「結婚は我慢の連続！」どっちの意見も分かる…正反対の意見に答えが出せない【私が義妹と縁を切った理由 Vol.59】