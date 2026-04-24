「No.1メロポーズ選手権」も開催！『M:ZINE』特別編に注目のガールズグループUNISが登場

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。

本日4月24日（金）の放送は特別編。オーディション番組『UNIVERSE TICKET』から誕生したガールズグループ・UNIS（ユニス）の日本ファンミーティング密着映像や、メンバーの“メロさ”満点な特別企画が放送される。

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韓国の三大地上波放送局のひとつであるSBSが初めて手掛けたガールズグループオーディション番組『UNIVERSE TICKET』から誕生した8人組グローバルガールズグループ、UNIS。

2024年3月に公式デビューを果たし、デビューからわずかの期間で、新人賞をはじめとした多数の賞を受賞した。

昨年12月に発売した、シンガーソングライター・コレサワによる書き下ろし楽曲『幸せになんかならないでね』は大きな反響を呼び、配信からわずか5日間でSNS総再生回数が1,000万回を突破するなど、今後の活躍に期待が高まる8人組だ。

そんな彼女たちが3月に日本で開催したファンミーティング『2026 UNIS TOKYO FANMEETING “MoshiMoshi♡ This is UNIS!”』の裏側に、『M:ZINE』が特別密着。“可愛すぎる”、“メロい”と話題のUNIS。知られざるその素顔に迫る。

朝の会場入りから元気いっぱいで、楽屋でも和気あいあいと過ごすメンバーだが、リハーサルが始まると表情が一転。

ファンから“天才アイドル”とも言われるリーダー・HYEONJUが、会場に来てくれたファンをより楽しませるために、ある提案をする。その内容とは？ 最高のファンミーティングにするためにみせた一面は必見だ。

さらに、UNISの魅力をよく知るための特別企画「No.1メロポーズ選手権」も開催。

『幸せになんかならないでね』の歌詞の内容に合わせた“メロい”ポーズをカメラに向かって披露し、誰が一番“メロかったか”を競う。照れながらも全力で“メロい”ポーズを披露してくれる姿から、目が離せない。

イベントでのパフォーマンスの様子もお届けするなど、注目のガールズグループ・UNISの魅力がたっぷり詰まった特別編に注目だ。