Spotifyが、8月14日～16日に開催される『SUMMER SONIC 2026』にて、コラボステージ“Spotify Stage”を開催する。

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4年連続の開催となる今年は、25周年を記念して内容もパワーアップ。Spotifyが躍進を期待する次世代アーティストをピックアップする『RADAR: Early Noise』を軸に、新たなラインナップも加え、計5つのプレイリストの世界観を体現したステージを披露する。

また、今年初の取り組みとして、日替わりでSpotifyの人気プレイリストがステージをテイクオーバーする時間帯も登場する。8月14日は日本とアジアの最先端インディーサウンドをパッケージした『.ORG』、15日はJ-HipHopシーンを牽引する最新注目曲を届ける『+81 Connect』、16日は日本の多彩なポップカルチャーをグローバルに紹介する『Gacha Pop』がそれぞれステージを担当する。

さらに、8月15日夜限定で、国内外のオルタナティブダンスミュージックプレイリスト『Altar JP』がキュレーションする特別枠『Altar JP After Hours』も展開される。

あわせて、公式プレイリストとビデオポッドキャストの両軸で『SUMMER SONIC』25年の歴史を振り返るSpotify限定コンテンツ『5x5 Years of SUMMER SONIC』も本日4月24日より公開。2000年の初回から今年まで、5年区切りで歴代サマソニ出演アーティストの楽曲を追体験できるプレイリストと、『SUMMER SONIC』オーガナイザーである清水直樹（クリエイティブマン代表取締役社長）とメインステージMCのサッシャによる振り返りトークを楽しめるビデオポッドキャストを組み合わせた特別企画となる。

今後、ビデオポッドキャストは5月22日まで毎週金曜日12時に新エピソードが公開され、該当プレイリストに順次追加される。トークの模様は、Rolling Stone Japan WEBサイトにてテキスト版が掲載されるほか、4月29日放送のJ-WAVE GOLDEN WEEK SPECIAL『WE LOVE SUMMER SONIC』にて、一部の音声がエディット版でオンエアされる。

（文＝リアルサウンド編集部）