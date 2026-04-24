ユービーアイソフトは、『アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ』を7月9日に発売することを発表した。

【画像あり】最新エンジンでビジュアルがパワーアップ

本作は、2013年に発売された『アサシン クリード4 ブラック フラッグ』のリメイク版で、Ubisoft Singapore主導で制作された。対応プラットフォームはPlayStation 5、Xbox Series X|S、Windows PC（Ubisoft Store / Steam / Epic Games Store）で、サブスクリプションサービスUbisoft+でもプレイ可能となる。

舞台は海賊の黄金時代のカリブ海。反骨心旺盛な海賊エドワード・ケンウェイとして、アサシンとテンプル騎士団の何世紀にもわたる確執に巻き込まれながら冒険を繰り広げる。富と栄光を追い求めるエドワードが、黒髭、アン・ボニー、キャラコ・ジャックといった伝説の人物との出会いを重ねていくなかで、海賊たちが築き上げてきた運命は危機にさらされることになる。

本作は最新のAnvilエンジンにより制作されており、オリジナル版からさらに進化したビジュアルとゲームプレイを実現。受け流し主体の戦闘、改良されたステルスとパルクール、深みを増した海戦システム、そして新たなストーリーが用意されている。楽曲は、グラミー賞ノミネート歴のあるアーティスト、ウッドキッドが再びシリーズを手掛ける。

あわせて、予約購入特典として「黒髭のクリムゾンパック」（限定のエドワード・ケンウェイ専用コスチューム、2本の剣、ピストルセット付き）が用意される。通常版に加え、追加コンテンツを収録したデラックスエディション、フィギュアやスチールブックなどを同梱するコレクターズエディションも展開される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）