「来季はブンデスに行くと思う」欧州で11発の20歳日本代表FWが“注目発言”！ ステップアップか？ 去就に言及「ベルギーリーグは卒業かな」
日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は現地４月23日、ベルギーリーグのプレーオフ１第４節でアンデルレヒトと対戦。２−０でプレーオフ初勝利を飾った。
この一戦で決勝点をマークしたのが、アンデルレヒトから期限付き移籍中の後藤啓介だ。
75分、右サイドからの伊藤涼太郎のクロスにゴール前で反応。身体を投げ出しながら、右足ダイレクトで合わせてゴールネットを揺らし、今季11点目を奪ってみせた。２月15日のズルテ・ワレヘム戦（３−２）以来、約２か月ぶりのゴールとなった。
ベルギー版DAZNの公式Xが公開した試合後のインタビューで後藤は、無得点が続いていた際の心境を問われると「あんまり焦らず、自分がやるべきことだけに集中できていたので、（結果を出せていなかったことは）気にしていなかった」と振り返った。
20歳の日本代表FWは自身の去就にも言及。チームを指揮するワウター・フランケン監督にブンデスリーガ行きの噂が飛び交うなか、「監督に付いていくのか？」という直球質問に対しては、こう答えた。
「きっと自分も来季はブンデスリーガに行くと思うので。監督に付いていくかは分からないけど、ベルギーリーグは卒業かなという感じ」
早くも次なるステージを見据える後藤はどんな決断を下すのか。今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アクロバティックなフィニッシュ！ 後藤が今季11点目をマーク！
この一戦で決勝点をマークしたのが、アンデルレヒトから期限付き移籍中の後藤啓介だ。
75分、右サイドからの伊藤涼太郎のクロスにゴール前で反応。身体を投げ出しながら、右足ダイレクトで合わせてゴールネットを揺らし、今季11点目を奪ってみせた。２月15日のズルテ・ワレヘム戦（３−２）以来、約２か月ぶりのゴールとなった。
20歳の日本代表FWは自身の去就にも言及。チームを指揮するワウター・フランケン監督にブンデスリーガ行きの噂が飛び交うなか、「監督に付いていくのか？」という直球質問に対しては、こう答えた。
「きっと自分も来季はブンデスリーガに行くと思うので。監督に付いていくかは分からないけど、ベルギーリーグは卒業かなという感じ」
早くも次なるステージを見据える後藤はどんな決断を下すのか。今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アクロバティックなフィニッシュ！ 後藤が今季11点目をマーク！