藤井風の寝起き＆グラミー受賞アーティストとの2ショットも！コーチェラ準備中ショットに「相変わらず毛量爆発してる笑」

【写真】藤井風の寝起きショット（4枚目）／藤井風×シャイ・カーター『Prema』制作中の仲良しショット／4月23日公開「It’s Alright」MV

藤井風が出演したアメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』（以下『コーチェラ』）でのオフショットが、『VOGUE KOREA』のInstagramで公開され、話題を集めている。

■藤井風、コーチェラ準備中の自然体ショット

投稿では、同誌が藤井に書面インタビューを行ったことを明かし、「彼はじっくりと考えたことが伝わる回答に加え、コーチェラの準備期間中に合間を縫って撮影した写真と、自ら綴ったキャプションも届けてくれました」と、その丁寧な人柄がうかがえるエピソードを紹介した。

1枚目は、スタジオでのリハーサル中のショット。水色のグラフィックTシャツ姿の藤井は、サングラスのレンズを上げてピースサインを見せ、お茶目な一面をのぞかせている。

続いて、グランドピアノの前での2ショットの相手は、Netflix映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』の劇中歌「GOLDEN」でグラミー賞を受賞したソングライター・EJAE（イジェ）。グローバルに活躍するアーティスト同士の並びに注目が集まった。

3枚目には、藤井のアルバム『Prema』の制作にも参加している、ソングライター兼プロデューサーでアーティストのShy Carter（シャイ・カーター）との2ショットを掲載。お揃いの“双子ルック”で楽しげにジャンプする姿が印象的だ。

さらに、4枚目には大胆に広がった髪が目を引く寝起きショット、5枚目にはリハーサル中の瞑想タイム、そして最後には油揚げにキムチを添えたベジタリアンブランチの写真も公開されている。

『コーチェラ』に向けた準備期間の中で見せた、自然体の藤井の姿が垣間見える投稿に、SNSでは「水色のTシャツかわいい」「シャイとほんと楽しそうでほっこり」「かじぇの寝起き大好き」「相変わらず毛量爆発してる笑」「ブランチ美味しそう」「もしかしてEJAEさんと何かコラボある？？」など、多様な反応が寄せられている。

■動画＆写真：藤井風×シャイ・カーター『Prema』制作中の仲良しショット

■動画：藤井風「It’s Alright」のMV