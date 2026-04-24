日経225オプション6月限（24日日中） 5万7000円プットが出来高最多290枚
24日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1297枚だった。うちプットの出来高が1030枚と、コールの267枚を上回った。プットの出来高トップは5万7000円の290枚（210円安1460円）。コールの出来高トップは6万2000円の39枚（140円高1295円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
27 0 13 75000
1 +3 20 74000
9 +5 30 73000
4 +4 34 72500
6 +8 48 72000
9 +20 108 70000
4 -43 120 69500
3 +31 160 69000
3 165 68500
7 +40 220 68000
24 +25 315 67000
6 +35 380 66500
27 +50 450 66000
39 +80 600 65000
5 0 750 64250
12 +75 790 64000
2 925 63500
2 +185 1030 63000
39 +140 1295 62000
2 +180 1800 61000
2 2060 60250
31 +320 2310 60000
59750 2505 1
2 +225 2480 59500 2345 3
59000 2110 -255 18
58500 1985 +90 1
1 +100 3350 58000 1780 -35 42
57500 1625 -115 71
57250 1575 +20 1
57125 1535 1
57000 1460 -210 290
56875 1465 1
56750 1475 1
56625 1445 1
56375 1380 2
56000 1250 -50 84
55500 1145 4
55375 1130 1
55250 1055 -35 1
55000 1010 -80 46
54875 1025 2
54750 995 6
54625 980 2
54500 915 13
54125 880 +35 6
54000 835 -80 4
53625 770 23
53500 760 0 7
53250 735 -45 1
53000 710 -65 19
52625 660 1
52500 640 -80 1
52000 585 -60 76
51750 580 1
51500 530 -60 3
51000 495 -40 1
50000 430 -40 3
49875 405 +25 1
49250 380 2
49125 370 -20 1
49000 365 -15 1
48875 355 2
48750 350 3
48125 315 1
48000 300 -40 4
47000 267 -23 25
46000 215 -31 2
45750 208 1
45000 189 -17 10
44500 180 20
44000 167 -17 3
43000 143 -6 41
42000 125 -7 6
41500 117 +15 2
41000 100 -17 2
40500 106 30
40250 91 -22 2
40000 94 -7 30
39000 82 -8 7
38750 77 2
38000 70 -8 8
36000 54 -6 2
35000 45 -7 4
33000 36 -1 4
32500 32 -4 1
31000 24 -7 1
30000 24 -1 11
29750 22 1
26000 12 7
25000 11 -2 31
22000 6 -2 9
20000 5 0 1
19000 4 2
16000 2 -1 2
15250 2 0 10
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
27 0 13 75000
1 +3 20 74000
9 +5 30 73000
4 +4 34 72500
6 +8 48 72000
9 +20 108 70000
4 -43 120 69500
3 +31 160 69000
3 165 68500
7 +40 220 68000
24 +25 315 67000
6 +35 380 66500
27 +50 450 66000
39 +80 600 65000
5 0 750 64250
12 +75 790 64000
2 925 63500
2 +185 1030 63000
39 +140 1295 62000
2 +180 1800 61000
2 2060 60250
31 +320 2310 60000
59750 2505 1
2 +225 2480 59500 2345 3
59000 2110 -255 18
58500 1985 +90 1
1 +100 3350 58000 1780 -35 42
57500 1625 -115 71
57250 1575 +20 1
57125 1535 1
57000 1460 -210 290
56875 1465 1
56750 1475 1
56625 1445 1
56375 1380 2
56000 1250 -50 84
55500 1145 4
55375 1130 1
55250 1055 -35 1
55000 1010 -80 46
54875 1025 2
54750 995 6
54625 980 2
54500 915 13
54125 880 +35 6
54000 835 -80 4
53625 770 23
53500 760 0 7
53250 735 -45 1
53000 710 -65 19
52625 660 1
52500 640 -80 1
52000 585 -60 76
51750 580 1
51500 530 -60 3
51000 495 -40 1
50000 430 -40 3
49875 405 +25 1
49250 380 2
49125 370 -20 1
49000 365 -15 1
48875 355 2
48750 350 3
48125 315 1
48000 300 -40 4
47000 267 -23 25
46000 215 -31 2
45750 208 1
45000 189 -17 10
44500 180 20
44000 167 -17 3
43000 143 -6 41
42000 125 -7 6
41500 117 +15 2
41000 100 -17 2
40500 106 30
40250 91 -22 2
40000 94 -7 30
39000 82 -8 7
38750 77 2
38000 70 -8 8
36000 54 -6 2
35000 45 -7 4
33000 36 -1 4
32500 32 -4 1
31000 24 -7 1
30000 24 -1 11
29750 22 1
26000 12 7
25000 11 -2 31
22000 6 -2 9
20000 5 0 1
19000 4 2
16000 2 -1 2
15250 2 0 10
株探ニュース