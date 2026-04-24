　24日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1297枚だった。うちプットの出来高が1030枚と、コールの267枚を上回った。プットの出来高トップは5万7000円の290枚（210円安1460円）。コールの出来高トップは6万2000円の39枚（140円高1295円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　27　　　 0　　　13　　75000　
　　 1　　　+3　　　20　　74000　
　　 9　　　+5　　　30　　73000　
　　 4　　　+4　　　34　　72500　
　　 6　　　+8　　　48　　72000　
　　 9　　 +20　　 108　　70000　
　　 4　　 -43　　 120　　69500　
　　 3　　 +31　　 160　　69000　
　　 3　　　　　　 165　　68500　
　　 7　　 +40　　 220　　68000　
　　24　　 +25　　 315　　67000　
　　 6　　 +35　　 380　　66500　
　　27　　 +50　　 450　　66000　
　　39　　 +80　　 600　　65000　
　　 5　　　 0　　 750　　64250　
　　12　　 +75　　 790　　64000　
　　 2　　　　　　 925　　63500　
　　 2　　+185　　1030　　63000　
　　39　　+140　　1295　　62000　
　　 2　　+180　　1800　　61000　
　　 2　　　　　　2060　　60250　
　　31　　+320　　2310　　60000　
　　　　　　　　　　　　　59750　　2505 　　　　　　　 1　
　　 2　　+225　　2480　　59500　　2345 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　59000　　2110 　　-255　　　18　
　　　　　　　　　　　　　58500　　1985 　　 +90　　　 1　
　　 1　　+100　　3350　　58000　　1780 　　 -35　　　42　
　　　　　　　　　　　　　57500　　1625 　　-115　　　71　
　　　　　　　　　　　　　57250　　1575 　　 +20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57125　　1535 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57000　　1460 　　-210　　 290　
　　　　　　　　　　　　　56875　　1465 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56750　　1475 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56625　　1445 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56375　　1380 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1250 　　 -50　　　84　
　　　　　　　　　　　　　55500　　1145 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　55375　　1130 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55250　　1055 　　 -35　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　1010 　　 -80　　　46　
　　　　　　　　　　　　　54875　　1025 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 995 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　54625　　 980 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 915 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　54125　　 880 　　 +35　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 835 　　 -80　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53625　　 770 　　　　　　　23　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 760 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 735 　　 -45　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 710 　　 -65　　　19　
　　　　　　　　　　　　　52625　　 660 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 640 　　 -80　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 585 　　 -60　　　76　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 580 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 530 　　 -60　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 495 　　 -40　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 430 　　 -40　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 405 　　 +25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 380 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 370 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 365 　　 -15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 355 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 350 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48125　　 315 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 300 　　 -40　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 267 　　 -23　　　25　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 215 　　 -31　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 208 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 189 　　 -17　　　10　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 180 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 167 　　 -17　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 143 　　　-6　　　41　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 125 　　　-7　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 117 　　 +15　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 100 　　 -17　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 106 　　　　　　　30　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　91 　　 -22　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　94 　　　-7　　　30　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　82 　　　-8　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　38750　　　77 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　70 　　　-8　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　54 　　　-6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　45 　　　-7　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　36 　　　-1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　32500　　　32 　　　-4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　24 　　　-7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　24 　　　-1　　　11　
　　　　　　　　　　　　　29750　　　22 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　12 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　11 　　　-2　　　31　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 6 　　　-2　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 5 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　19000　　　 4 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 2 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　15250　　　 2 　　　 0　　　10　

