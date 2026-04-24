日経225オプション7月限（24日日中） 7万円コール310円
24日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は30枚だった。コールの合計出来高は5枚。コールの出来高トップは7万円の2枚（310円）だった。プットのの合計出来高は25枚。プットの出来高トップは4万4500円の16枚（340円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 75 75000
2 310 70000
1 +80 620 67000
1 830 66000
56250 1795 1
55000 1470 1
54000 1280 2
50000 700 1
47000 460 1
44500 340 16
40000 185 1
39500 173 1
30000 54 0 1
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 75 75000
2 310 70000
1 +80 620 67000
1 830 66000
56250 1795 1
55000 1470 1
54000 1280 2
50000 700 1
47000 460 1
44500 340 16
40000 185 1
39500 173 1
30000 54 0 1
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