　24日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は30枚だった。コールの合計出来高は5枚。コールの出来高トップは7万円の2枚（310円）だった。プットのの合計出来高は25枚。プットの出来高トップは4万4500円の16枚（340円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　75　　75000　
　　 2　　　　　　 310　　70000　
　　 1　　 +80　　 620　　67000　
　　 1　　　　　　 830　　66000　
　　　　　　　　　　　　　56250　　1795 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　1470 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54000　　1280 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 700 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 460 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 340 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 185 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 173 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　54 　　　 0　　　 1　

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