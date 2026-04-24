長崎市の平和公園で、駐車場管理の委託を受けている指定管理者の従業員が、料金を支払わずに不正利用を繰り返していたことがわかりました。

不正利用は、6年間で500回以上にのぼり、関係した従業員の懲戒処分が発表されました。

懲戒処分を受けたのは、長崎市の平和公園駐車場の指定管理者「司コーポレーション」の従業員6人です。

市によりますと、このうち5人は2020年4月～今年2月までの約6年間、通勤のために駐車場を利用していましたが、出口ゲートをほかの従業員に開けてもらい、料金を支払わずに出庫。

その回数は計506回、金額にして約31万3000円にのぼります。

さらに別の従業員1人も、駐車区画ではないスペースに41回にわたって、無断駐車を繰り返していました。

今年2月、市に対し「不正が行われている」と内部通報が寄せられ、会社側は第三者委員会を設置。

調査の結果、不正の常態化が判明したということです。

未払い料金の一部はすでに「司コーポレーション」が納付済みで、市は「組織的な関与までは確認されなかった」として、指定取り消しは行わず再発防止策の状況を見ながら、必要に応じて対応するとしています。