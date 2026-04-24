◇ONE SAMURAI 1 ONEフライ級キックボクシング暫定王座決定戦 武尊ーロッタン・ジットムアンノン（2026年4月29日 有明アリーナ）

アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は24日、都内で「ONE SAMURAI 1 プレスカンファレンス＆オープンワークアウト」を実施。K-1元3階級制覇王者の武尊（34＝team VASILEUS）が出席した。

会見に出席した武尊は「今回が最後の試合なので、自分がやってきたことだったり、自分の身体に残された体力だったり、筋肉1つ1つの組織を全部使い切るつもりでやってきた。前回の試合とは別人の戦いができる」と意気込んだ。

そして現役ラストマッチで悲願だったベルト奪取を誓う。「この試合は、本当に自分の物語の最終章。最後のピースだと思ってる。最後に必要なのはONEチャンピオンシップのベルトなので、必ず勝ってベルトを取って、現役生活を終えたいと思います」とコメントした。

昨年3月の日本大会のメインで武尊は、待ち望んだロッタン・ジットムアンノン（タイ）との対戦。しかし試合はまさかの結末だった。1R序盤は武尊が相手の蹴りが当たらない距離間で戦っていたが、その距離をつぶしたロッタン。武尊は左フックを被弾。さらに下がると再び左フックで倒れると立ち上がれるが、レフェリーが試合を止めてKO負けを喫した。試合から2日後に同門の野杁正明が、試合前に武尊が左肋骨と胸骨の2箇所を骨折していたことを告白。

敗戦から8カ月。昨年11月の日本大会でデニス・ピューリックと対戦。8カ月ぶりとなる再起戦を2RTKO勝利で飾った。武尊の日本での勝利は、21年3月28日のKー1日本武道館大会でレオナ・ペタスに勝って以来約4年半ぶり。歓喜の武尊はケージからのムーンサルトを久々に国内のファンに披露した。

しかし試合後に会場から悲鳴が上がった。「僕は次の試合で現役を引退します」と電撃発表。「武尊はみんな期待を裏切らないでやってきたと思う。現役最後までみんなの期待を裏切らないので、ロッタン選手が受けてくれるなら、最後の試合ロッタン選手と思いっきり戦いたい」と引退試合の相手にロッタンを指名。ロッタンは「私で良ければやります！」と握手をかわしてフェースオフを見せていた。武尊の現役ラストマッチでロッタンとの再戦が決定した。