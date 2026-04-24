初心者から上級者まで使える安全・多機能設計のトレーニングマシンが登場
つじせこは、初心者から上級者まで安全かつ効率的に鍛えられるトレーニングマシン「ハイブリッドラック」を発売している。
製品外観
同製品は、フィットネス市場の拡大に伴い高まる「短時間で安全に効果を出したい」という要望に応えるため開発した。転倒時の負傷を防ぐラック内トレーニング方式を採用し、従来複数のマシンが必要だった機能を1台に集約。スクワットをはじめとする多様なメニューに対応しつつ、利用者の怪我リスクを最小限に抑える設計としている。
製品外観
使用イメージ(スクワットスミス)
高品質スチールを使用した堅牢な仕様ながら、設置面積を抑えられるため、狭小なスペースでもジム運営が可能となる。フィットネスジムのほか、ホテルや個人宅への導入により収益性や利便性の向上に寄与する。価格は45万円。
製品外観
同製品は、フィットネス市場の拡大に伴い高まる「短時間で安全に効果を出したい」という要望に応えるため開発した。転倒時の負傷を防ぐラック内トレーニング方式を採用し、従来複数のマシンが必要だった機能を1台に集約。スクワットをはじめとする多様なメニューに対応しつつ、利用者の怪我リスクを最小限に抑える設計としている。
製品外観
使用イメージ(スクワットスミス)
高品質スチールを使用した堅牢な仕様ながら、設置面積を抑えられるため、狭小なスペースでもジム運営が可能となる。フィットネスジムのほか、ホテルや個人宅への導入により収益性や利便性の向上に寄与する。価格は45万円。