すべて1点もののデザイン。パラグライダー生地を再生したミニポーチ「parabum」販売強化
フジサキテキスタイルは、パラグライダーの生地をアップサイクルしたミニポーチ「parabum(パラバム)」の販売を強化する。
parabumポーチ
同商品は、過酷な環境に耐えるパラグライダー生地を使用しているため、薄手ながら非常に丈夫であるのが特徴。すべてが一点もので、製品ごとに異なるカラーや風合いから選ぶ楽しさを味わえる。S・M・Lの3サイズに加えペンケースも用意する。価格は990円〜。
廃棄予定の素材を日常使いの雑貨へ変えることで、環境負荷の低減に寄与する。店頭では多様なバリエーションを取りそろえるほか、オンラインストアの在庫も拡充し、誰もが手に取りやすい体制を整える。
パラグライダー生地に加え、カヌーの端材を使用したコラボレーションミニポーチも展開する。
parabumポーチ
同商品は、過酷な環境に耐えるパラグライダー生地を使用しているため、薄手ながら非常に丈夫であるのが特徴。すべてが一点もので、製品ごとに異なるカラーや風合いから選ぶ楽しさを味わえる。S・M・Lの3サイズに加えペンケースも用意する。価格は990円〜。
廃棄予定の素材を日常使いの雑貨へ変えることで、環境負荷の低減に寄与する。店頭では多様なバリエーションを取りそろえるほか、オンラインストアの在庫も拡充し、誰もが手に取りやすい体制を整える。
パラグライダー生地に加え、カヌーの端材を使用したコラボレーションミニポーチも展開する。