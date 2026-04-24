災害時には「レスキューホテル」となるコンテナホテルが岐阜・本巣市に開業
デベロップは5月13日に、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 本巣」を、岐阜県本巣市に開業する。R9 HOTELS GROUPとしては全国143店舗目、シリーズとしては135店舗目の出店となる。
HOTEL R9 The Yard 本巣 外観
同ホテルは、東海環状自動車道「大野神戸IC」から車で約5分の場所に位置する。工業団地への出張などビジネス利用のほか、「道の駅 パレットピアおおの」「黒野駅レールパーク(黒野駅ミュージアム)」といった周辺の人気スポットを訪れる際の拠点としても適している。
客室は全43室(ダブル39室、ツイン4室)で、独立したコンテナ1台を1客室として使用。電子レンジや冷凍冷蔵庫を完備しているため、長期滞在でも快適に過ごせる。
客室(ダブルルーム)
料金は、ダブルルーム(定員2名)が1名6,200円〜、2名8,700円〜。ツインルーム(定員2名)が1名6,200円〜、2名9,700円〜(それぞれ1泊料金)。
開業に先立ち、5月12日には本巣市・山興住宅と災害協定を締結する。災害時には「レスキューホテル」として被災地へ客室を移設し、避難施設等として活用される。
HOTEL R9 The Yard 本巣 外観
同ホテルは、東海環状自動車道「大野神戸IC」から車で約5分の場所に位置する。工業団地への出張などビジネス利用のほか、「道の駅 パレットピアおおの」「黒野駅レールパーク(黒野駅ミュージアム)」といった周辺の人気スポットを訪れる際の拠点としても適している。
客室(ダブルルーム)
料金は、ダブルルーム(定員2名)が1名6,200円〜、2名8,700円〜。ツインルーム(定員2名)が1名6,200円〜、2名9,700円〜(それぞれ1泊料金)。
開業に先立ち、5月12日には本巣市・山興住宅と災害協定を締結する。災害時には「レスキューホテル」として被災地へ客室を移設し、避難施設等として活用される。