義母「呑気な嫁！」田植えを手伝おうと、5時起きで向かうも罵倒され、夫は無視。ブチ切れ妻が即帰宅した結果

GWに義実家の田植えを手伝うため、朝5時に出発し前日入りした筆者。ところが義母は近所の人の前で「前日に来るなんて呑気な嫁」と大声で嫌味！ しかも夫は、それを聞いていたのに私を庇わずスルー。怒りが爆発した私がとった痛快な行動と、義家族の自業自得な末路をご紹介します！

朝5時出発！ 気合いの田植え手伝い

夫の実家は、私たちの住む街から車で3時間ほどの田舎にあります。例年は主人にしか声がかかりませんが、義母が足を骨折し先月退院したばかりということもあり、今年はゴールデンウィークに家族が集まって田植えをするということで、私たちも夫婦で行くことになりました。

連休中の大渋滞に巻き込まれては大変だと、私は朝5時に起きて準備をし、田植えの前日に義実家へ到着できるように出発しました。「しっかりお手伝いしよう」と気合いを入れての帰省でした。

ご近所さんの前で放たれた義母の嫌味

無事に義実家へ到着し、荷解きをしていた時のことです。近所の方が挨拶に訪ねてきました。すると義母は、わざと近所の人に聞こえるような大声でこう言い放ったのです。

「田植えは準備が大変なのに、前日に来るなんて、本当に呑気な嫁だこと！」

朝早くから渋滞を避けて、義母の体調を気遣ってわざわざ前日入りしたというのに、まさかの「呑気な嫁」呼ばわり。せっかくの私の気遣いは完全に踏みにじられ、言いようのない悲しさと憤りを感じました。