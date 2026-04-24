ウォルト・ディズニー・ジャパンから、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が5月22日（金）より全国の映画館にて公開されます。

日米同時公開となるこの映画から、世界を虜にするグローグーの魅力に迫る特別映像が解禁されました。

ジョン・ファヴロー監督やキャスト陣が語る、新たな「スター・ウォーズ」伝説の幕開けとなる作品です。

ウォルト・ディズニー・ジャパン 映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

公開日：2026年5月22日（金）日米同時公開

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりに「スター・ウォーズ」が映画館に帰ってきます。

全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」。

映画が公開されるたび、ファンが世界中の映画館でカウントダウンを祝い、もはや映画の公開自体が世界的現象として一大イベント化している作品の最新作です。

驚くべき運命に立ち向かうストーリー

舞台となるのは、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』でのダース・ベイダーの死後です。

帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河で、新共和国の統治が行き届かず、分散した帝国軍の残党や無法者がのさばり混沌としていた銀河が描かれます。

“我らの道”を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアン。

彼は元反乱軍のパイロットのウォード大佐から、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐための依頼を受けます。

そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊なグローグーと共に、驚くべき運命に立ち向かっていきます。

個性豊かなクリーチャーたち

これまで「スター・ウォーズ」では、壮大な銀河にいる数々のクリーチャーが登場し、人気を博してきました。

『スター・ウォーズ／帝国の逆襲（エピソード5）』で初めて登場した伝説のジェダイ・マスターのヨーダ。

ハン・ソロの相棒でウーキー族の戦士チューバッカ。

大きな体にギョロっとした目が特徴的な、銀河で最も強大なギャングの一人ジャバ・ザ・ハット。

誰もが知る魅力的なクリーチャーたちが、「スター・ウォーズ」の世界を形作ってきました。

この作品には、今や世界的人気を誇る、いたずら好きで食いしん坊なグローグーが登場し大活躍を見せます。

主人公で孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと一緒に冒険します。

見た目は小さい子どもながらも存在感は大きく、一目見たら誰もが心を鷲掴みにされてしまうキャラクターと言えます。

さらにグローグーだけでなく、マンダロリアンを絶体絶命のピンチに追い込む筋骨隆々のハット族ロッタ・ザ・ハット。

ジャバ・ザ・ハットのいとこであるハット・シスターとハット・ブラザー。

しがない商店の店長にして裏社会にも精通した情報屋ヒューゴーなど、魅力的なクリーチャーがたくさん登場します。

伝統を受け継いだ撮影手法

キュートなグローグーの撮影には、主にパペットが使用されています。

複数人のスタッフがリモートでパペットの目や耳などを動かし、リアルに存在しているグローグーを撮影。

キュートで愛らしさに溢れた仕草や表情が、観る者の心を掴んで離しません。

ジョージ・ルーカスの魂を受け継いだ伝統的な撮影手法と世界観で、新たな「スター・ウォーズ」が完成しました。

監督・キャストのコメント

ジョン・ファヴロー監督は、作品におけるクリーチャーの重要性について、以下のように語ってくださいました。

私にとって『スター・ウォーズ』はクリーチャーが全てだった。

ひとつの世界として完璧に統一されていた。

また、グローグーの撮影方法について、以下のように語ってくださいました。

伝統を大切にしながら様々な表現方法を取り入れた。

これらの技術によってまるで実在する世界で、リアルなキャラクターと一緒にいるような感覚になる。

スター・ウォーズの唯一無二の魅力だ。

マンダロリアン役を演じたペドロ・パスカルは、グローグーとの撮影を振り返り、以下のように語ってくださいました。

グローグーの話をすると胸が熱くなる。

特別な絆を感じている。

子供の頃に見た『スター・ウォーズ』と同じだ。

元反乱軍のパイロットにして、現在は新共和国の士官として帝国軍残党を追うウォード大佐役を演じたシガーニー・ウィーバーは、以下のように語ってくださいました。

あの小さな顔を見たら誰もが恋に落ちるはず。

広がる「スター・ウォーズ」の世界

来年2027年は、劇場公開第一作目『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』の全米公開から50周年を迎える記念すべき節目の年となります。

今年の5月には『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が映画館に帰ってきます。

そして来年2027年5月には、ライアン・ゴズリング主演の映画『スター・ウォーズ／スターファイター（原題）』が全米公開されることが決定しています。

7年の時を経て、ここから新たなる「スター・ウォーズ」伝説の幕開けとなるこの映画を筆頭に、再び世界中で「スター・ウォーズ」旋風が巻き起こります。

父子を超えた固い絆で結ばれた二人が、驚くべき運命に立ち向かう最新作。

映画館で体験できるクリーチャーたちの世界にも期待が高まります。

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 個性豊かなクリーチャーたちを紹介！映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 appeared first on Dtimes.