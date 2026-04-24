プロ野球元審判員の山崎夏生氏（70）が20日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）にゲスト出演。自身のミスジャッジ後、帰宅した自宅の玄関で泣き崩れた経験を明かした。

元記録員の石井重生氏とともにゲスト出演となった山崎氏。今回の番組MCはお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）とフリーアナウンサーの平井理央（43）が務め、岡田はオープニングで「初めてプレーヤー以外の…。審判と記録員やで。『ダグアウト!!!』もえらい深いところいくね。NHKの『球辞苑』に対抗しよう思てんちゃうか？」と珍しいゲストに興味津々で、楽しく番組がスタートした。

そのなかで「忘れられないジャッジ」というトークテーマになった時だった。

「忘れたいジャッジばっかりなんですけどね」と苦笑いの山崎氏。なかでも強烈に印象に残っているのが2000年6月20日の日本ハム―ロッテ戦（東京D）だという。

打者・大塚明（ロッテ）が左翼ポール際に放った打球を三塁塁審として山崎氏が本塁打判定。これに怒った日本ハム・大島康徳監督が執拗な抗議により退場処分となった試合だ。

「（リクエスト制度がある）今だったら3分で済む話なんですけど。ホームラン、ファウルでもめたんですよ。3ランホームランですよ。今だったら5分以上（の抗議）で自動的に退場なんですよ。（当時は）そういうルールがなかった。ポールをかすったと思ったんですよ。で、手を回したんだけど…。すぐレフトの選手が“違う！違う！違う！”言ってね。“（ポールの）向こうです！向こうです！”って言って。監督は血相変えて飛び出してきて。そこから変えろ、変えないで23分ですよ。あの時は暴言も暴行もなかったけども、決着つけないかん思って退場をね…」

当時は審判員室にビデオもない時代。「すぐ女房に電話して、録画しといてくれってね、スポーツニュース全部。で、家帰って5本ぐらい見たかな。全部完全なファウルだったですね…。頭抱えましたよ。やっちまった思ってね…。もちろんメシも食えんし、一睡もできんし。運の悪いことに次の日も同じカードで、今度は球審だったんですよ。最悪だったです、完全アウェーみたいな感じでね。いきなり日本ハムのファンから“帰れ！帰れ！”言われて。そのうち“帰れ！帰れ！山崎！”ってコールまで起き始めてね。針のむしろだったですよ」

それでも、もちろん最後まで仕事を全うした。だが…。

「ホッとして、家帰って、女房や子供の顔見たら2日間の緊張とけてもう…玄関先で膝から崩れ落ちてね、大泣きしたんですね。あれが忘れられないですね」

「（2018年に）リクエスト（制度が）できてね、こういうのがなくなったんですよ。もう家帰ってふとんかぶって泣くようなね、そういう経験は今の審判はしてないでしょうね」

それだけキツイ思いをしても審判員としての思い、誇りはある。

「でもね、こんなに一途に打ち込める仕事に出会えて喜びは大きかったですね。何があろうとも応援してくれる家族がいるってことがね」と感慨深げな山崎氏。

「“生まれ変わってももう一度やりたい”って女房にこの間言ったんですよ。“どうぞ、いいですよ、やりなさい。もうあなたと二度と結婚しません”言われたんです」とオチをつけて笑いを誘った。

山崎氏は1982年から2010年までの29シーズンにわたって審判員を務め、1451試合に出場。石井氏は1970年から2011年まで42シーズンで1634試合の記録員を務めた。