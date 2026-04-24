贈答用お茶漬け・ふりかけ「つれづれ」シリーズ 人気ギフトを15年ぶり刷新 浜乙女

浜乙女は、同社の人気ギフトセット「つれづれ」シリーズを15年ぶりにリニューアル、5月から新展開する。

同シリーズは、1987年の発売以来、贈答用お茶漬け・ふりかけギフトとして親しまれてきた。今回、長年愛されてきた「手軽さ」はそのままに、「素材の産地」と「だしの深み」を徹底的に追求。現代の食卓に求められる「本物志向」に応えたラインアップへと進化させた。

展開商品は、「つれづれ-20」（税込2160円）、「つれづれ-30」（同3240円）、「つれづれ-50」（同5400円）の3点。

セット内容は「つれづれ-20」が〈のり茶漬・本鰹ふりかけ・あごだし茶漬〉、「つれづれ-30」は〈のり茶漬・本鰹ふりかけ・あごだし茶漬・はまぐり吸いもの・梅こんぶふりかけ〉、「つれづれ-50」が〈のり茶漬・本鰹ふりかけ・梅こんぶふりかけ・はまぐり吸いもの・うなぎまぶし〉。

のり茶漬には、香り高く、口どけの良い国産海苔を厳選。本鰹ふりかけは枕崎産鰹削り節を使用し、力強い旨味を実現した。あごだし茶漬けは、焼あご、いりこ、鰹節、椎茸の4種をブレンドした、奥行きのあるだしが使われている。

ソース