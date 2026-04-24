フリーアナウンサー・青木源太がＭＣを務めるフジテレビ系「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」が２４日放送された。

「芸能人は健康が命！」として、出演者は独自の体調管理法についてトークを展開した。「食事、睡眠」「コーヒー」「朝夜２種類のビタミン」などの意見が出る中で、青木アナは「２次会に絶対に行かない」と主張。「私は徹底してます。お酒の量も減るし、睡眠時間も確保できる。最初は後ろ髪引かれる思いもあるんですけど、『青木さんは２次会に行かないキャラだよね』と浸透すれば、結構大丈夫なんです。喉も守れる」と説明すると、スタジオは納得ムードとなった。

だが直後に、共演の橋本和花子アナウンサーが、「ズルいところがあって。普段２次会に行かない人がたま〜に行くと好感度高いでしょ、と言ってました」とポリシーの裏側にあるよこしまな発想を暴露。「え〜！！」「やらしい」「切り札的に行くんだ」とブーイングが起きたが、青木アナは気にすることなく、「たま〜に行くとすごい盛り上がるので、そこも狙ってます」とドヤ顔を決めていた。