岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」が１７日にスタート。神奈川県警の青委署刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と、捜査一課検視官の弟・田鎖稔（染谷将太）の現在の事件捜査と並行して、幼少時の１９９５年、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が刺殺された事件が時効成立したことが描かれた。

事件当日の昼に自宅に来ていた謎のノンフィクション作家・津田雄二（飯尾和樹）や、母がパートで働いていた中華屋「もっちゃん」店主茂木幸輝（山中崇）が怪しく映っているが…。

第１話で提示された、１９９５年４月２６日夜の事件。夜に物音で目を覚ました真が２階ベランダに出ると、自宅前の路上をフードをかぶった人物が逃げていき、出くわした少女に切りつけていた。

部屋を出ると、弟稔がケガをして泣いており、両親に助けを求めたが、１階寝室で刺殺されていた。

しかし事件現場には違和感も。刺殺された両親に抵抗したり争ったような痕跡は全く見当たらず、２人とも布団にあおむけで寝た状態で胸を一カ所だけ刺されており、腰まで布団がかかっていた。

非常に深く眠っていた状態を襲われたと取れる。その直前の一家４人の夕食場面。母由香が「もっちゃん」から持ち帰ったあんかけ焼きそばなどが食卓に並び、父朔太郎が食べる際に、食卓にあった酢をたっぷりとかけ、母由香の皿にも。息子２人は嫌がって皿を隠し、父母だけが酢を口にしていた。

両親が深く眠っていることから、酢に睡眠薬が混入していたとの見方が浮上している。

第２話以降、当時の警察捜査の概要も描かれると目される。睡眠薬が使用されたのであれば、食卓の酢の瓶など、混入ルートも明らかになり、犯人特定も困難ではなさそうだが…。

それでも事件が迷宮入りして時効成立してることから、第１話の条件提示の限りでは、現場で証拠隠滅がはかられた可能性もあり、当時の捜査に関わった警察官にも犯人・黒幕の可能性が浮上している。