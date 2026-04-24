hitomi、2つの手作り弁当公開「種類が豊富」「おかずを代える気配りが素敵」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】歌手のhitomiが4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。2つの手作り弁当を公開した。
【写真】50歳4児のママ歌手「種類が豊富」花形にんじん・ブロッコリー・揚げ物など2つの手作り弁当
hitomiは「今朝もお弁当作り」とコメントし、2段弁当と小ぶりな1段弁当の2つを公開。1段弁当にはわかめやちりめんじゃこの混ぜご飯に卵焼き、肉、花の形にくりぬいたにんじん、いんげんのごま和え、ブロッコリーが入っており、2段弁当にはそれに加えて揚げ物が詰められ、にんじんの代わりにミニトマトが入っている。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で美味しそう」「おかずの種類が豊富」「おかずを代える気配りが素敵」「ボリューム満点」などの声が上がっている。
hitomiは3度結婚。2008年に第1子女児、2014年に第2子男児、2016年10月に第3子男児、2020年7月に第4子男児を出産。4児の母としてのSNS発信も話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】50歳4児のママ歌手「種類が豊富」花形にんじん・ブロッコリー・揚げ物など2つの手作り弁当
◆hitomi、手作り弁当公開
hitomiは「今朝もお弁当作り」とコメントし、2段弁当と小ぶりな1段弁当の2つを公開。1段弁当にはわかめやちりめんじゃこの混ぜご飯に卵焼き、肉、花の形にくりぬいたにんじん、いんげんのごま和え、ブロッコリーが入っており、2段弁当にはそれに加えて揚げ物が詰められ、にんじんの代わりにミニトマトが入っている。
◆hitomiの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で美味しそう」「おかずの種類が豊富」「おかずを代える気配りが素敵」「ボリューム満点」などの声が上がっている。
hitomiは3度結婚。2008年に第1子女児、2014年に第2子男児、2016年10月に第3子男児、2020年7月に第4子男児を出産。4児の母としてのSNS発信も話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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