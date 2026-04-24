RIIZEソヒ、下北沢ショッピング満喫ショットに反響「変装なしにびっくり」「オーラダダ漏れ」
【モデルプレス＝2026/04/24】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の公式Instagramが、4月22日に更新された。ソヒ（SOHEE）の下北沢でのショッピングの様子を公開した。
【写真】人気KPOPイケメン「変装なしにびっくり」下北沢ショッピング満喫
投稿では「found the one」というコメントとともに、ソヒの下北沢の路上でのショットや洋服店での買い物の様子を公開。白いTシャツにレザージャケットを羽織りサイドにラインの入ったデニムパンツを着用した姿で、ショッパーを持ち夜の下北沢を歩くプライベートショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「オーラダダ漏れ」「変装なしにびっくり」「遭遇したかった」「一緒に買い物してる気分になれて嬉しい」「かっこよすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】人気KPOPイケメン「変装なしにびっくり」下北沢ショッピング満喫
◆ソヒ、下北沢でのショッピングショット公開
投稿では「found the one」というコメントとともに、ソヒの下北沢の路上でのショットや洋服店での買い物の様子を公開。白いTシャツにレザージャケットを羽織りサイドにラインの入ったデニムパンツを着用した姿で、ショッパーを持ち夜の下北沢を歩くプライベートショットを披露した。
◆ソヒのショッピングショットに反響
この投稿に、ファンからは「オーラダダ漏れ」「変装なしにびっくり」「遭遇したかった」「一緒に買い物してる気分になれて嬉しい」「かっこよすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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