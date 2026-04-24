【新作】紀ノ国屋×リバティ柄エコバッグ登場　花柄3色・折りたたみ＆カラビナ付きで持ち運び便利

食品スーパー「紀ノ国屋」は4月23日から、全国の店舗で、リバティプリント生地を使用した新作トートバッグ「リバティプリント エコバッグ（全3色）」を販売している。価格は各2,750円（税込）。公式オンラインストアでは4月22日から先行販売を開始した。

■リバティの華やかな花柄を採用した新作バッグ

本商品は、150年以上の歴史を持つイギリスのテキスタイルブランド「LIBERTY FABRICS（リバティ・ファブリックス）」の生地を使用した限定バッグ。カラーバリエーションはグレー、ピンク、ネイビーの3色を展開。華やかな花柄が特徴的なデザインに仕上げた。

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■A4対応＆折りたたみ収納で使い勝手向上

「リバティプリント エコバッグ」は、A4サイズが収まる大きさで、日常の買い物から通勤・通学まで幅広いシーンに対応する。

使用しないときは小さく折りたたみ、付属のミニバッグに収納可能。カラビナ付きのため、手持ちのバッグに取り付けて携帯できるなど、持ち運びの利便性にも配慮した。

サイズは約縦40cm×横30cm×マチ10cm。持ち手は約45.5cm。

■柄ごとに異なるストーリー性

リバティプリントの花柄には、それぞれ異なる背景やストーリーが込められている。

◆グレー（クララベル / Clarabell）

1968年に家具用ファブリックとして初めて発表された「クララベル」は、ロンドンのデザインスタジオで細部まで丁寧に描き直され、スケールも調整された。夏の庭園の美しさから着想を得て、アネモネやバラ、ベルフラワー、デイジー、ワスレナグサなどが繊細に表現されている。

クララベル Clarabell

◆ピンク（マーガレット・アニー / Margaret Annie）

2011年春夏コレクションで発表された柄で、庭園に咲く多彩な花々を一つのデザインにまとめたもの。クラシックコレクションおよびエターナルコレクションにも加わるなど、リバティを代表する人気柄のひとつ。

◆ネイビー（メドゥ・ソング / Meadow Song）

リバティのアーカイブから発見された手描き作品をもとに再構成されたボタニカルデザイン。ポピーやデイジーへのオマージュが込められており、1960年代のロックカルチャーを想起させるクラシカルな雰囲気が特徴。