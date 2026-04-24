OJICO×サンリオキャラクターズTシャツ登場♡親子で楽しむリンクコーデ
「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をコンセプトに遊び心あふれるアイテムを展開するOJICOから、サンリオキャラクターズとのコラボTシャツが登場♡大人も子どもも楽しめるデザインで、リンクコーデやお揃いコーデが叶うラインナップは必見です。日常をちょっと楽しく彩る1枚を見つけてみてください♪
つながる＆遊び心デザイン
今回のコラボは、OJICOならではの“つながるデザイン”が魅力。前後でストーリーがつながったり、お揃いで着るとデザインがリンクする仕掛けが施されています。
ハローキティ×OJICO「つながるハート」
価格：こども4,290円（税込）～／おとな5,830円（税込）～
ハローキティとミミィがハートでつながる愛らしいデザイン。新色ホワイトの登場で、より爽やかな印象に♡
サイズ：こども90～145cm（全5サイズ）／おとなS・M・L・LL・3L（全5サイズ）
カラー：ホワイト（新色）、ベビーピンク、ブラック
素材：綿100％、日本製
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人気キャラが個性豊かに登場
ポムポムプリン×OJICO「うちわ」
価格：こども4,290円（税込）～／おとな5,830円（税込）～
サイズ：こども90～145cm／おとなS・M・L・LL
カラー：ライトイエロー
ポムポムプリン×OJICO「めがね」
価格：こども4,290円（税込）～／おとな5,830円（税込）～
家具や小物に変身したポムポムプリンがユニークな2デザイン。バックプリントが共通でリンクコーデも楽しめます。
サイズ：こども90～145cm／おとなS・M・L・LL
カラー：グレージュ
はぴだんぶい×OJICO
価格：こども4,510円（税込）～／おとな5,830円（税込）～
人気キャラたちのほのぼのとしたワンシーンを描いた、初コラボならではの特別感ある一枚。
サイズ：こども110～145cm（全3サイズ）／おとなS・M・L・LL・3L
カラー：ネイビー
大人も楽しめるキュートな一枚
マイメロディ＆クロミ×OJICO
価格：こども4,290円（税込）～／おとな5,830円（税込）～
上品に笑うマイメロディと、いたずらっぽいクロミの対照的な魅力を表現。ブラック×ラベンダーの配色で、大人可愛いスタイルにもぴったりです。
大胆な配置で、1枚で主役級の存在感を放ちます。
サイズ：こども90～145cm（全5サイズ）／おとなS・M・L・LL・3L
カラー：ブラック
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665369
毎日が楽しくなる一枚を♡
OJICOとサンリオキャラクターズのコラボTシャツは、着るだけで気分が上がる遊び心たっぷりのアイテム。親子や友人とのリンクコーデも楽しめるので、日常に小さなワクワクをプラスしてくれます。
お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日のおしゃれをもっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか♡