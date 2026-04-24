OJICO×サンリオキャラクターズTシャツ登場♡親子で楽しむリンクコーデ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をコンセプトに遊び心あふれるアイテムを展開するOJICOから、サンリオキャラクターズとのコラボTシャツが登場♡大人も子どもも楽しめるデザインで、リンクコーデやお揃いコーデが叶うラインナップは必見です。日常をちょっと楽しく彩る1枚を見つけてみてください♪

つながる＆遊び心デザイン

今回のコラボは、OJICOならではの“つながるデザイン”が魅力。前後でストーリーがつながったり、お揃いで着るとデザインがリンクする仕掛けが施されています。

ハローキティ×OJICO「つながるハート」



価格：こども4,290円（税込）～／おとな5,830円（税込）～

ハローキティとミミィがハートでつながる愛らしいデザイン。新色ホワイトの登場で、より爽やかな印象に♡

サイズ：こども90～145cm（全5サイズ）／おとなS・M・L・LL・3L（全5サイズ）

カラー：ホワイト（新色）、ベビーピンク、ブラック

素材：綿100％、日本製

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人気キャラが個性豊かに登場

ポムポムプリン×OJICO「うちわ」



価格：こども4,290円（税込）～／おとな5,830円（税込）～

サイズ：こども90～145cm／おとなS・M・L・LL

カラー：ライトイエロー

ポムポムプリン×OJICO「めがね」



価格：こども4,290円（税込）～／おとな5,830円（税込）～

家具や小物に変身したポムポムプリンがユニークな2デザイン。バックプリントが共通でリンクコーデも楽しめます。

サイズ：こども90～145cm／おとなS・M・L・LL

カラー：グレージュ

はぴだんぶい×OJICO



価格：こども4,510円（税込）～／おとな5,830円（税込）～

人気キャラたちのほのぼのとしたワンシーンを描いた、初コラボならではの特別感ある一枚。

サイズ：こども110～145cm（全3サイズ）／おとなS・M・L・LL・3L

カラー：ネイビー

大人も楽しめるキュートな一枚

マイメロディ＆クロミ×OJICO



価格：こども4,290円（税込）～／おとな5,830円（税込）～

上品に笑うマイメロディと、いたずらっぽいクロミの対照的な魅力を表現。ブラック×ラベンダーの配色で、大人可愛いスタイルにもぴったりです。

大胆な配置で、1枚で主役級の存在感を放ちます。

サイズ：こども90～145cm（全5サイズ）／おとなS・M・L・LL・3L

カラー：ブラック

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665369

毎日が楽しくなる一枚を♡

OJICOとサンリオキャラクターズのコラボTシャツは、着るだけで気分が上がる遊び心たっぷりのアイテム。親子や友人とのリンクコーデも楽しめるので、日常に小さなワクワクをプラスしてくれます。

お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日のおしゃれをもっと楽しく彩ってみてはいかがでしょうか♡