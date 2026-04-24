お笑いコンビ「ジョイマン」の高木晋哉（45）が23日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に相方の池谷和志（45）とともに出演。中学2年生になる愛娘の名前を明かし、共演者を驚かせる場面があった。

コンビは2003年に、中学の同級生同士で結成。2008年にラップネタで大ブレーク。しかし、14年には東京・町田モディにてサイン会を開催するも、参加者0人を記録するという“不遇の時代”を経験した。今では営業出演回数で3連覇を達成するほど、再ブレークを果たしている。

千原ジュニアから「結婚して何年？」と聞かれた高木は「結婚して、もう16年ぐらい。中2の娘が（いる）。南奈（ナナ）ちゃんっていう」と娘の名前も明かし、驚きの声が上がった。

自身のラップネタ「ナナナナー、ナナナナー」にちなんで付けており、共演者から「素敵な名前」「めっちゃええ」などの声が出る中、池谷は「いや怖いですけどね、付けるの、ナナ。2011年の時のジョイマンですから。ナナは怖いですって」とツッコんだ。

さらに「運動会行ったらバレますけど、運動会でナナナナでおっきい声言うんで」とも。高木も「ナナナナナナナナ、全部バレます」と笑った。