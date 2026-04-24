「こんな妹欲しい」AKB48メンバー、金髪ボブにイメチェン!? 芸人との“兄妹”ショットに反響「やばいかわいい」
AKB48の小栗有以さんは4月23日、自身のInstagramを更新。金髪ボブのウィッグを着用した姿を披露しました。
【写真】小栗有以の金髪ボブ姿
コメントでは「金髪ボブ似合いすぎて可愛すぎる」「メガネに金髪かわいいゆいゆい」「きゃりーちゃんみたい」「やばいかわいい」「似合います可愛い」「顔面が最強だから何やっても可愛いよー」「俺もこんな妹欲しい」「似合いすぎててずるいってなっちゃう」など、絶賛の声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】小栗有以の金髪ボブ姿
「きゃりーちゃんみたい」小栗さんは「『即完！コント劇場』〜ガク兄妹の生活〜。YouTubeにて公開されました！新鮮な髪型でウキウキしました。ゆ〜くりゆるゆるな兄弟です」とつづり、4枚の写真を投稿。1、4枚目は金髪ボブのウィッグにメガネを合わせた小栗さんと、お笑いコンビ・真空ジェシカのガクさんとのツーショットです。2〜3枚目は小栗さんのソロショットで、普段の雰囲気とはガラリと異なる金髪ボブスタイルがよく似合っています。
さまざまな衣装姿を披露普段は暗めの髪色でミディアムヘアの小栗さん。6日の投稿では「3日間でたくさん衣装着たよ！！！」と、写真を6枚公開しています。さまざまな衣装に身を包んだ姿です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:五六七 八千代)