北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、男性職員が任意の事情聴取を受けていることが分かりました。



警察の現場検証が続く北海道旭川市の旭山動物園の近くから中継です。



私はいま、旭山動物園の旧東門付近に来ています。



私の後ろ側に見えますフェンスの奥に建っているベージュ色の建物が、現場と思われる焼却炉です。



こちらの付近、民家などはなく、非常に人通りも少ないような場所となっています。





１時間ほど前から私はこちらの現場に入りましたが、焼却炉付近、白い防護服を着た捜査員と思われる人物や、捜査車両と思われる車、そして焼却炉の横には青いテントが張られていました。現在も現場検証が続いていますが、これまでのところ焼却炉から遺体は確認されておらず、警察は遺体が燃やされた可能性も視野に調べています。今回、事件が急展開を迎えたのはきのう、２３日でした。女性と連絡が取れなくなったのは何か月も前のことではなく、４月に入ってから女性の関係者が道警に直接相談したことで事件が発覚しました。これを受け、警察はきのうから男性職員への任意の事情聴取を進め、きょうの現場検証に至っています。また、任意の事情聴取を受けているのが現役の旭川市職員であることから、現在、市側も事実関係の確認に追われています。遺体が見つかっていない中で、警察は今後、焼却炉周辺で鑑識作業を進めるとともに、男性の話をもとに裏付け捜査を急いでいます。