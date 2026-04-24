◆静岡県高校総体陸上対校選手権大会中部地区予選会（２４日・草薙総合運動場陸上競技場）

男子ハンマー投げで宮崎秀明（城南静岡３年）が、５７メートル００の大会新で初優勝した。２投目に従来の記録（５４メートル２６）を２メートル以上更新。「そんなに跳んでいる感覚はなかった」。２週間前の中部選手権で出した自己ベストの５７メートル１２には、わずかに届かなかった。

全国総体につながる大事な初戦で、収穫は十分だった。「特に、５投目は序盤からうまくスピードに乗れた」。最後は耐えきれず、惜しくも、ファウルになったが、「あのまま行けば、もっと距離が伸ばせたと思う。手応えのあるファウルだった」と、“失敗”を喜んだ。

フィリピン生まれの１７歳。父が日本人、母はフィリピン人で４歳のころ来日した。小学生では野球少年で、中学時代はサッカーでＧＫを務めた。陸上は高校から始め、１年の６月から投てきに転向。「遊びで初めてハンマー投げにはまった。遠心力で遠くに投げるのが楽しかった」と、競技にとりつかれた。

まだ陸上を始めて２年ちょっとだが、静岡期待の選手だ。「県総体で５９メートル以上。東海で６０メートル超えを狙いたい。全国では表彰台が目標です」。成長著しい宮崎が、全国へ向けて好スタートを切った。