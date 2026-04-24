２４日の東京株式市場で日経平均株価は反発。半導体関連株などへの物色人気は続き２日ぶりに最高値を更新した。



大引けの日経平均株価は前日比５７５円９５銭高の５万９７１６円１８銭。プライム市場の売買高概算は２２億３９９７万株。売買代金概算は７兆４８５３億円となった。値上がり銘柄数は５５０と全体の約３４％、値下がり銘柄数は９７３、変わらずは５０銘柄だった。



前日の米株式市場では、ＮＹダウやナスダック指数は反落したものの、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が１７日続伸しハイテク株は値を上げた。この流れを受け、東京市場も半導体関連などを中心に買われ全体相場を牽引した。米国で２３日に決算発表を行ったインテル＜ＩＮＴＣ＞の株価が時間外取引で急伸したことも好感された。アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクグループ＜9984＞、イビデン＜4062＞の３銘柄で日経平均株価を５００円あまり押し上げた。日経平均株価は後場に入り上昇幅は拡大。結局、２２日につけた最高値（５万９５８５円）を２日ぶりに更新した。東証プライム市場に上場する６割程度の銘柄は下落しており、半導体やＡＩ関連株などへの買い人気が集中する展開となった。



個別銘柄ではレーザーテック＜6920＞や東京エレクトロン＜8035＞が高く、フジクラ＜5803＞や古河電気工業＜5801＞が堅調。ＮＥＣ＜6701＞や日立製作所＜6501＞が上昇し、日東紡績＜3110＞や三井金属＜5706＞が買われた。カカクコム＜2371＞やヤクルト本社＜2267＞も値を上げた。



半面、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やディスコ＜6146＞が安く、ルネサスエレクトロニクス＜6723＞やソニーグループ＜6758＞が軟調。任天堂＜7974＞やトヨタ自動車＜7203＞、ＩＨＩ＜7013＞が値を下げた。キヤノン＜7751＞が売られた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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